Nieuwe opleidingen HZ van start in... Roosendaal

Na het volgen van zo'n opleiding krijgt de student een erkend hbo-diploma dat qua niveau tussen mbo 4 en een hbo-bachelor zit. Er starten dit schooljaar in totaal tweehonderd studenten. Daarvan komen er veertig uit Zeeland.

Samen met bedrijfsleven ontwikkeld

De HZ biedt de opleidingen aan om de stap tussen mbo en hbo beter te overbruggen. Daarom zijn de opleidingen samen met het bedrijfsleven ontwikkeld. Dit studiejaar worden de voltijdopleidingen Built Environment, Business, Communicatie, Engineering, Finance, Health & Social Work, HRM, ICT, Management, Marketing en Ondernemen.

Er is voor de locatie Roosendaal gekozen omdat het voor zowel Zeeuwse als Brabantse studenten goed te bereiken is. Ook heeft het ermee te maken dat er in Vlissingen en Middelburg geen ruimte meer is voor uitbreiding. In een paar jaar wil directeur Roland van der Poel doorgroeien naar een academie met 1.200 tot 1.500 studenten.

Praktisch

Van der Poel zegt dat de opleiding dicht bij het werkveld staat. "Het zijn veel mbo-studenten die ouder zijn dan 21 jaar. Het voordeel is dat ze al gewend zijn om te werken." En het bedrijfsleven staat volgens Van der Poel te springen om werknemers met een mbo-achtergrond, die ook extra kennis hebben. "Deze opleiding kan dat toevoegen", aldus van der Poel.

De HZ zat tot voor kort uitsluitend in Vlissingen, maar breidt de afgelopen tijd steeds meer uit naar andere plekken. Zo opende begin juli een nieuwe vestiging de deuren in Middelburg en nu biedt de HZ dus ook opleidingen aan in Roosendaal.

Aftrap studiejaar om en om in Vlissingen en Middelburg

Vanwege de nieuwe vestiging in Middelburg wordt de aftrap van het studiejaar voor de nieuwe HZ-studenten niet meer ieder jaar in Vlissingen gegeven. Vanaf volgend jaar vieren nieuwe en de studenten van HZ University of Applied Sciences het HZ Kick-off festival om en om: het ene jaar in Vlissingen en het andere jaar in Middelburg.

