Academisch jaar in Middelburg van start

Henk Kummeling, rector magnificus in Utrecht, was aanwezig om het jaar te openen vanwege de nauwe samenwerking tussen UCR en de Universiteit Utrecht. (foto: Omroep Zeeland)

De UCR werkt nauw samen met de Universiteit Utrecht. Daarom was Henk Kummeling, rector magnificus in Utrecht, aanwezig om het jaar te openen. Hij is blij met de samenwerking. "Er komen veel studenten in Utrecht een master doen, die eerst in Middelburg zaten en daar zijn mijn collega's in Utrecht erg enthousiast over."

Ook het nog op te richten 'Department of Engineering en Innovation' kwam voorbij in de speech van Kummeling. "De middelen zijn er om die in Middelburg te beginnen. Je zit hier in een omgeving waar interessant onderzoek wordt gedaan op het gebied van delta, water, klimaat en verzilting." Volgens Kummeling is er nog niet genoeg geld bij elkaar. Hij vindt een start in 2020 ambitieus, maar realistisch.