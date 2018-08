Wordt de 'Mondriaanboom' de Boom van het Jaar?

Het SBNL Natuurfonds houdt jaarlijks een Boom van het Jaarverkiezing. Op 31 augustus worden de nominaties bekend voor 2018 . Uit Zeeland kwamen 11 inzendingen. Eelco van der Ven uit Middelburg zond de 'Mondriaanboom' in.

Grillig

Markante bomen met een bijzonder verhaal, daar is SBNL Natuurfonds naar op zoek. En volgens Eelco van der Ven is deze taxus daar een van. "Hij is heel grillig van vorm, de takken gaan alle kanten op maar ook de breedte in, je ziet ook uitlopers op de grond. Hij trekt echt de aandacht. En dan is er nog het verhaal erachter, dat Mondriaan hem geschilderd zou hebben. Dat maakt deze boom zeer interessant", zegt Van der Ven.

Hij heeft de taxus ingezonden namens de gemeente Veere, waar hij werkt als beleidsmedewerker groen. De naaldboom is naar schatting 235 jaar oud en staat op landgoed Berkenbosch in Oostkapelle. Hij valt onder beheer van Staatsbosbeheer.

Inzender Eelco van der Ven voor de eeuwenoude taxus (foto: Omroep Zeeland )

De beroemde kunstschilder Mondriaan verbleef aan het begin van de vorige eeuw vaak in Domburg. Rond 1911 begon hij meer abstract te schilderen. Hij schilderde meer horizontale en verticale lijnen en wat hij niet belangrijk vond, liet hij steeds meer weg. In het Haagse gemeentemuseum hangt het bekende schilderij 'Grijze boom'. En het verhaal gaat dat deze taxus model stond voor dit schilderij.

Een afbeelding van Mondriaan's 'Grijze Boom' (foto: Omroep Zeeland )

Geliefd als klimboom

Waar of niet, als je de boom ziet en daarnaast een foto van het schilderij houdt, dan vallen bij beide meteen de grillige lijnen op. De horizontale takken maken de boom geliefd als klimboom. "Daardoor ziet hij wel af, al zie je ook jonge loten ontstaan. Dat is een goed teken", zegt Van der Ven.

Toch pleit hij voor een uitgebreid onderzoek naar de conditie van de boom. "Aan die verkiezing is ook een geldprijs verbonden, en daarmee zou je zo'n onderzoek kunnen laten doen", zegt hij. Als de nominaties bekend zijn, kan er tot 15 oktober gestemd worden voor de nationale winnaar. Die wordt eind oktober bekend.