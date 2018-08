Zeeland wordt wakker: zoektocht naar vermiste vrouw gaat verder, bomenverkiezing en academisch jaar

Angelique Raas wordt sinds 13 augustus vermist (foto: politie.nl)

Zoektocht in Schelde-Rijnkanaal gaat verder

De politie gaat vandaag rond 10:00 uur verder met de zoektocht in het Schelde-Rijnkanaal naar de vermiste Angelique Raas. De politie heeft een serieuze tip gekregen en wil daarom met de sonarboot de bodem goed onderzoeken. Gisteren werd al een auto uit het water getakeld, maar die heeft niets met deze zaak te maken. Angelique Raas uit 's-Gravenpolder is sinds 13 augustus spoorloos. De gevonden auto wordt wel onderzocht.

Wordt de 'Mondriaanboom' de Boom van het Jaar? (foto: Omroep Zeeland )

Boom van het jaar

Een boom van 200 jaar in Oostkapelle maakt kans op eeuwige roem. De bijzondere Zeeuwse boom van 200 die ooit geschilderd zou zijn door Piet Mondriaan is genomineerd voor de Boom van het Jaarverkiezing.

Opening van het academisch jaar (foto: Omroep Zeeland)

Academisch jaar van start

In Middelburg is het academisch jaar van de University College Roosevelt van start gegaan. Het jaar werd officieel geopend in de Nieuwe Kerk waar de studenten welkom werden geheten.

Oesterschelp in Nationaal park Oosterschelde (foto: Helma Hoek)

Het weer

Het wordt een fraaie dag. Vrij veel zon en droog. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot rond 19 graden. De wind is zwak tot matig uit het noordwesten.

