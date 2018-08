Deel dit artikel:











US Open: Kerkhove wint in eerste ronde

Succes voor Lesley Kerkhove op de US Open. De uit Zierikzee afkomstige tennisster won met haar dubbelpartner Lidziya Marozava in de eerste ronde van het dubbeltoernooi van het duo Alicja Rosolska en Abigail Spears. Het duo won in twee sets: 6-4, 6-4.

US Open: Kerkhove wint in eerste ronde (foto: Orange Pictures) Door de zege plaatst Kerkhove zich met Marozava, die uit Wit-Rusland komt, voor de tweede ronde van de US Open. Daarin neemt het duo het op tegen de Poolse Magda Linette en Autralische Ajla Tomljanovic. Enkeltoernooi In het enkeltoernooi kwam Kerkhove niet verder dan het kwalificatietoernooi. In de tweede ronde van de qualifiers verloor ze van de Russische Sofya Zhuk.