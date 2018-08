De kat Phoenix met zijn verbrande pootjes (foto: Rens van Goudswaard)

Al bijna 4000 euro opgehaald voor verbrande kat

Rens van Goudswaard uit Vlissingen ontfermde zich over het dier, dat hij doopte tot Phoenix. "Vanaf het eerste moment kroop het beestje in onze armen en is het niet van ons weg te slaan. Het is een verschrikkelijk lief beestje", zegt Van Goudswaard.

Doneeractie

De redder van Phoenix startte een doneeractie om de operaties van de kat te kunnen betalen. Hij heeft ongeveer 5000 euro nodig, waarvan nu al meer dan 3500 euro is opgehaald. "De situatie is nog zorgelijk maar wel beter dan toen we de kat voor het eerst zagen. Zijn snorharen, oortjes en pootjes zijn flink verbrand." Om de paar dagen moet Phoenix worden geopereerd om verbrand plastic van haar pootjes en lijf verwijderd moet worden.

