Fusie wielerploeg Roompot met Veranda's Willems is rond

Jan-Willem van Schip wint voor Roompot-Nederlandse Loterij de Slag om Norg (foto: Orange Pictures)

Over de fusie werd al enkele dagen gesproken. Beide ploegen verliezen een belangrijke sponsor. De Nederlandse Loterij stopt bij de Nederlandse wielerploeg en Veranda's Willems haakt af als sponsor bij de Belgische wielerploeg.

Beide teams gaan nu verder onder de nieuwe naam Roompot-Crelan Cycling Team. De naam is samengesteld uit de twee sponsoren die wel actief blijven. Kopman zal overigens maar één jaar voor de fusieploeg gaan rijden. Van Aert zal vanaf 2020 voor LottoNL-Jumbo gaan rijden.

Het bedrijf Roompot Vakanties uit Kamperland stapte in 2015 in het wielrennen door hoofdsponsor te worden van de wielerploeg die zich de afgelopen vier jaar richtte op het opleiden van jonge Nederlandse wielertalenten. Volgens het persbericht blijft het 'kansen bieden aan jong fietstalent' voorop staan. Door de fusie zal de ploeg niet alleen meer uit Nederlandse renners bestaan.

De fusieploeg hoopt via een wildcard op deelname aan een grote wielerronde zoals de Tour de France, de Giro d'Italia of de Vuelta. Roompot-Crelan wordt een pro-continentale ploeg en is daardoor niet zeker van deelname aan alle grote wielerwedstrijden.

Hoofdsponsor Roompot vakanties heeft een contract voor één seizoen getekend, met een optie voor een tweede seizoen.

Roompot-Nederlandse Loterij aan de start in de Amstel gold Race met Nick van der Lijke (derde van links) (foto: Orange Pictures)

De nieuwe ploeg wordt begin januari tijdens de Zesdaagse van Rotterdam gepresenteerd aan het publiek. De dagelijkse leiding komt in handen van Michael Zijlaard, Nick Nuyens en Chris Compagnie, en de sportieve verantwoording in handen van Erik Breukink, Michael Boogerd en Jean Paul van Poppel.

Bij Roompot-Nederlandse Loterij staan nu nog de Zeeuwse renners Nick van der Lijke (Middelburg) en Brian van Goethem (Philippine) onder contract. Van Goethem vertrekt waarschijnlijk naar Lotto-Soudal. Het is nog niet duidelijk of Van der Lijke voor de nieuwe fusieploeg gaat rijden.