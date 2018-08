Deel dit artikel:











Flinke hooibrand in Sint-Philipsland

In Sint-Philipsland heeft vannacht een flinke brand gewoed in een stapel hooirollen. Volgens de brandweer van Sint-Philipsland stonden er ongeveer vijftig in brand.

Brandweer blust flinke hooibrand in Sint-Philipsland (foto: Brandweer Sint-Philipsland) Rond vier uur vanochtend werd de brandweer in Sint-Philipsland gealarmeerd. Met behulp van een kraan is het hooi uit elkaar getrokken en geblust. De hulpdienst richtte een waterkanon op de hooihoop. Het is nog niet bekend hoe de brand kon ontstaan.