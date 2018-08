Uien hebben stress en groeien niet; het is om te huilen

Stress

"Normaal zijn ze zo'n 50 à 60 millimeter, dit jaar mag ik blij zijn dat er uien bij zitten van 35 millimeter," zegt Rijm. Zijn velden in Colijnsplaat staan er nog altijd droog bij. Er zitten scheuren in de grond en het loof van de uien is grijs uitgeslagen. "Dat is een waslaag dat de plant aanmaakt om zichzelf te beschermen tegen de zon. Maar door die laag nemen ze als er regen valt ook geen vocht meer op."

Als het niet lukt, mis ik toch een hoop inkomsten" Teus Rijm, boer

Toch is er qua smaak en geur niets mis met de uien. "Dat proberen we handelaren ook duidelijk te maken. Consumenten moeten er misschien twee snijden voor een salade, maar de kwaliteit is perfect." Toch is hij bang dat hij de uien niet verkocht krijgt. "De handelaren willen toch liever grove uien."

Uiendag

Boeren in de omgeving overwegen daarom zelfs om niet te oogsten. Rijm gaat dit wel doen. "Ik heb de hoop dat ik ze toch verkocht krijg. Alle beetjes helpen. Als het niet lukt, mis ik toch een hoop inkomsten." Op de jaarlijkse Uiendag die in Colijnsplaat plaatsvindt donderdag, wordt er ook gepraat over de droogte en klimaatverandering. Rijm hoopt dat ze vanuit de overheid iets voor hem kunnen betekenen. "Ik hoop dat ze beseffen dat we geen fabriek zijn en dat we moeten kijken naar de inzet van zoet water, wat hier schaars is."