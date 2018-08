Deel dit artikel:











EPZ vervolgd voor ongevallen in kolencentrale Borssele

EPZ en twee leidinggevenden worden vervolgd voor een reeks bedrijfsongevallen in 2015 in de kolencentrale in Borssele. Ook een onderaannemer moet terechtstaan.

Dode bij bedrijfsongeval kolencentrale in november 2015 (foto: Omroep Zeeland) Eigenaar EPZ, de twee managers en de onderaannemer worden ervan verdacht dat ze niet genoeg gedaan hebben om de levens en gezondheid van het personeel te beschermen. Vervroegde sluiting Door de verschillende incidenten in 2015 sloot de kolencentrale in Borssele vijf weken eerder dan de bedoeling. De verouderde kolencentrale uit 1987 hoefde, op basis van de afspraken uit het Energieakkoord, pas per 1 januari 2016 stoppen met de productie. Overzicht van incidenten: Een 64-jarige Vlissinger liep 24 juli 2015 tweedegraads brandwonden op door gloeiende asdeeltjes. De man was bezig aan werkzaamheden van een verstopte stoomketel. Twee maanden later, op 23 september 2015, raken in de biomassacentrale vier mensen gewond door stofexplosies. Twee mensen daarvan liepen ernstige verwondingen op. De biomassacentrale lag op het terrein van de kolencentrale. Vrijdagavond 20 november 2015 overleed een 52-jarige man uit Vlissingen bij een bedrijfsongeval op het terrein van de kolencentrale. Volgens de politie kwam de man in een kolentrechter van een transportband terecht. De strafzaak begint op 17 september met een regiezitting bij de rechtbank in Den Bosch.