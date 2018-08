Voetbalclubs wijken door droge velden uit bij start seizoen

Droge velden (foto: Omroep Zeeland)

Door het droge weer van deze zomer zijn veel velden er slecht aan toe. De afgelopen week is er weer wat regen gevallen waardoor veel velden weer opknappen, maar sommige velden zijn door de gemeente nog niet vrijgegeven. Daardoor moeten clubs in actie komen om wedstrijden door te laten gaan. Dat lukt niet altijd.

Zo gaat het duel tussen Walcheren en Schoondijke zaterdag niet door. "Het is heel moeilijk", vertelt Kevin Hollander, trainer van Walcheren. "Ons hoofdveld ligt eruit en ons kunstgrasveld ligt er ook uit vanwege onderhoud. We hebben geprobeerd om het duel bij Schoondijke te laten spelen, maar daar zijn de velden ook afgekeurd. We zijn nu aan het zoeken naar een nieuwe datum én een geschikte locatie bij een van de buurverenigingen, maar dat is niet makkelijk."

Het duel tussen Domburg en De Noormannen uit Westkapelle is ook afgelast. Ook voor dit duel moet een nieuwe datum gevonden worden.

Andere clubs zijn er wel in geslaagd een andere locatie te vinden. Het duel tussen Vogelwaarde en Zaamslag wordt zaterdag op het veld in Terhole gespeeld. Er is nog wel een bijkomend probleem. De kleedkamers in Terhole zijn gesloten. De spelers en scheidsrechter zullen in Vogelwaarde moeten omkleden en daarna in de auto stappen om zeven kilometer verderop de wedstrijd te spelen.

Er zijn meer clubs die niet op hun eigen veld terecht kunnen maar wel kunnen voetballen. Veere speelt morgenavond tegen Hulsterloo op het kunstgrasveld in Arnemuiden. Het duel tussen IJzendijke en Nieuwland wordt morgen op het kunstgrasveld van Hoek gespeeld na het duel van Hoek tegen Eemdijk in de Derde Divisie.

Kruiningen kan niet terecht op het eigen sportpark 'De Kruse Mat' voor de thuiswedstrijd tegen Alliance. Nu wordt de wedstrijd op het veld van Alliance in Roosendaal gespeeld. Rillandia speelt tegen METO; niet in Rilland maar in Hoogerheide.

Smerdiek uit Sint-Maartensdijk en SPS uit Poortvliet wijken uit naar Woensdrecht en Cadzand tegen Philippine wordt in Groede gespeeld.