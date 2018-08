Tweede Kamer maakt zich op voor komst van derde Zeeuw

Tobias van Gent gaat hoogstwaarschijnlijk de Tweede Kamer in (foto: Omroep Zeeland)

Sinds de verkiezingen in 2017 zitten Joba van den Berg (CDA) uit Goes en André Bosman (VVD) uit Middelburg in de Tweede Kamer.

In de startblokken

Bij de verkiezingen in 2017 stond Tobias van Gent op de 43ste plek op de kandidatenlijst van de VVD. Door de deelname aan het kabinet en VVD'ers die niet in de Tweede Kamer wilden of opstapten stond Van Gent als eerste klaar in de startblokken.