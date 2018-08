Slechte uienoogst: 'Er is veel verdriet in Zeeuwse boerenfamilies'

De Uiendag werd afgetrapt met een ontbijt. Terwijl de ruim zeventig gasten konden genieten van broodjes en bolussen (geen uien) werden ze door verschillende mensen toegesproken. Één van de sprekers, voorzitter Gijsbrecht Gunter van de Holland Onion Association, uitte de zorgen vanuit de uiensector. "Niet alleen boeren worden getroffen, maar ook handelaren en bedrijven die uien sorteren. Omdat er minder uien zijn door de droogte, hebben ook zij minder werk."

De droogte van de afgelopen weken heeft ervoor gezorgd dat de Zeeuwse uien klein zijn en ook dat er minder zijn. Gunter gaat ervan uit dat de opbrengst dertig procent minder is dan andere jaren.

Dit jaar kleine en minder Zeeuwse uien (foto: Omroep Zeeland )

Het woord ramp wordt veel genoemd en dat is ook iets wat ik terug hoor van veel boeren. Wat kan de overheid hier aan doen?" bezoeker Uienontbijt

Gijsbrecht Gunter gaf de toespraak onder toeziend oog van Tweede Kamerleden Helma Lodders en Joba van den Berg, die het ontbijt bijwoonden. Zij mochten na afloop bezorgde vragen beantwoorden van de ontbijtende boeren. "Het woord ramp wordt veel genoemd en dat is ook iets wat ik terug hoor van veel boeren. Wat kan de overheid hier aan doen?," vraagt één van hen zich af. "Realiseer dat er momenteel veel verdriet is in Zeeuwse boerenfamilies," zegt een ander. "Ze kunnen maar één keer per jaar uien telen en nu zien ze hun inkomsten verloren gaan."

Zoet water

Lodders verzekerde dat de overheid kijkt naar mogelijkheden om de aanvraag van vergoedingen makkelijker te maken zoals in buurlanden Duitsland en België. Ook de veelgestelde vraag of er wordt gekeken naar zoetwatervoorzieningen voor Zeeland zodat meer boeren kunnen beregenen neemt ze terug mee naar Den Haag.