Weer andere auto gevonden in zoektocht naar vermiste vrouw

In de zoektocht naar de vermiste Angelique Raas uit 's-Gravenpolder is net als gisteren een auto in het Schelde-Rijnkanaal gevonden. Ook dit keer blijkt het niet om de auto van de vermiste vrouw te gaan.

Duikers van de politie zagen vanmiddag met sonarapparatuur een auto in het water liggen. Nadat de auto uit het water werd getakeld, constateerden de politieduikers dat het niet om de auto van de vermiste Raas gaat. Angelique Raas uit 's-Gravenpolder is ruim twee weken spoorloos. Op de dag van haar vermissing reed ze weg in een zwarte Suzuki Alto. Naar aanleiding van tips zoekt de politie met duikers in het Schelde-Rijnkanaal. Lees ook: Politie vindt andere auto in zoektocht naar vermiste Angelique Raas

