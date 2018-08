Deel dit artikel:











Verbrande kat Phoenix komt weer op z'n pootjes terecht

Of katje Phoenix negen levens heeft, valt nu nog niet te zeggen. Maar de vier maanden oude Phoenix, is in ieder geval uit de as herrezen. De kat ontsnapte twee weken geleden aan de dood toen het uit een brandende caravan ontsnapte in Ritthem.

Phoenix is opgevangen door Rens en Jill van Goudzwaard. Zij zijn vaker 'pleegouders' van katten die door stichting Scheldekat worden opgevangen. "Zijn pootjes en oren hadden brandwonden opgelopen en in zijn vacht zat verbrand plastic", vertelt Jill. Ze zagen geen andere oplossing dan er onmiddellijk mee naar de dierenarts te gaan. Volgens dierenarts Bram Focker heeft het katje tweede- en derdegraads brandwonden opgelopen. Dat moet behandeld worden met speciale zalf en verbanden, die regelmatig vervangen moeten worden. "Dat kan weken duren", vertelt Focker, "maar gelukkig zie ik vooruitgang." 'Heel het land leeft mee' De behandeling loopt in de duizenden euro's. Voor Rens, Jill en de stichting Scheldekat werd dat te duur en daarom werd de hulp ingeroepen van andere kattenliefhebbers. Inmiddels komen vanuit het hele land donaties binnen. "Er is zelfs een zak voer bezorgd uit Den Helder." Inmiddels is al zo'n 6000 euro opgehaald voor Phoenix. Als er na de behandeling geld overblijft, wordt dat gebruikt voor de andere katten van Scheldekat.