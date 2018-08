Meer campinggasten weten Zeeland te vinden

Campinggasten dit voorjaar in Vlissingen (foto: Ria Brasser)

In de eerste zes maanden van dit jaar reisden 237.000 campinggasten naar Zeeland. Dat is bijna 3.000 meer dan de eerste helft van vorig jaar. Alleen in Gelderland en Noord-Holland bezochten meer mensen in die periode een camping.

De groei is in Zeeland wel minder dan in de meeste andere provincies. De grootste groei is in Groningen, waar het aantal campinggasten in Groningen bijna is verdubbeld. Al is dat wel een provincie waar vorig jaar veel minder mensen op een camping verbleven: bijna 21.000.

In Drenthe en Limburg verbleven er in de eerste helft van dit jaar minder campinggasten ten opzichte van het jaar ervoor.

Campinggasten in eerste helft van het jaar per provincie