Zeeland wordt wakker 31 augustus: weer auto boven water in zoektocht, kat Phoenix en campinggasten

Vanmiddag werd weer een auto uit het Schelde-Rijnkanaal getakeld (foto: HV Zeeland)

Weer auto gevonden

In de zoektocht naar de vermiste Angelique Raas uit 's-Gravenpolder is gisteren een auto uit het Schelde-Rijnkanaal getakeld. Net als woensdag blijkt het niet om de auto van de vermiste vrouw te gaan.

Phoenix heeft verbrande pootjes en oren (foto: Omroep Zeeland)

Phoenix herstelt

Het gaat weer goed met de vier maanden oude Phoenix. De kat ontsnapte twee weken geleden aan de dood toen het uit een brandende caravan ontsnapte. Inmiddels is er al zo'n 6.000 euro opgehaald en ook de dierenarts ziet vooruitgang.

Campinggasten dit voorjaar in Vlissingen (foto: Ria Brasser)

Meer campinggasten in Zeeland

In de eerste helft van dit jaar wisten meer campinggasten Zeeland te vinden, ten opzichte van het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In de eerste zes maanden van het jaar reisden 237.000 kampeerders naar Zeeland. Alleen in Gelderland en Noord-Holland bezochten meer mensen in die periode een camping.

Nieuwsgierige koeien bij de Schelphoek (foto: Joanus Bernhard Kloosterman)

Het weer

Er zijn vandaag perioden met zon en het is droog. Met een zwakke noordelijke wind wordt het rond de 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het breed op en lokaal ontstaat mist of nevel. Het koelt af naar 9 tot 12 graden.