Wereldkampioen wil niet rijden voor Roompot-Crelan

Wereldkampioen Wout van Aert in actie tijdens de Vestingcross in Huls (foto: Orange Pictures)

Deze week bekrachtigden Roompot-Nederlandse Loterij en Veranda's Willems-Crelan de samenwerking. Voor Wout van Aert was 'daarmee de maat vol'. Volgens de Belgische wielrenner ligt het niet aan Team Roompot. "Ik heb niets tegen Team Roompot, een zeer degelijk team. Maar ik wil zélf mijn carrière plannen", legt Van Aert uit in Het Laatste Nieuws. "Mij niet laten leiden door anderen. Zo zit ik niet in mekaar. Ik merk trouwens vooral dat - ook al wordt gesproken over een Belgisch-Nederlands project - het team vooral een Nederlandse Roompotcultuur zal hebben."

Van Aert uitte eerder deze week op Twitter al zijn onvrede over de communicatie in zijn wielerploeg. In die tweet hintte hij op een sabbatical:

Van Aert ligt nog tot 2019 vast bij zijn ploeg. Vanaf 2020 gaat hij naar LottoNL-Jumbo, waar Antwan Tolhoek uit Yerseke voor rijdt. "Het was in eerste instantie mijn bedoeling om mijn contract tot eind 2019 te respecteren, maar die mening wil ik herzien. Ze hebben iets té veel met mij geleurd, zonder mij ook maar ergens bij te betrekken of mijn mening te vragen."

Vooral de gebrek aan communicatie en de veranderingen binnen zijn team Veranda Willems-Crelan zijn de reden voor Van Aerts onvrede. "Mijn vaste verzorger Wesley Theunis is vertrokken. Jan Verstraeten ook. Tim Merlier, toprenner en mijn vaste maatje in de cross, kreeg niet eens een voorstel voor een contractverlenging."

Dé druppel

De nieuwe fusie met Roompot-Nederlandse Loterij was dé druppel voor Van Aert. "Niemand was op de hoogte. Nu komt een persbericht dat het team fuseert met Roompot. Vijf minuten voor het versturen van het officiële persbericht ben ik op de hoogte gebracht."

Lees ook: