Kruispunt Sloeweg krijgt tijdelijke rotonde en is dit weekend afgesloten voor verkeer

Het verkeer vanuit Goes moet via de A58 doorrijden tot Middelburg om bij de Westerscheldetunnel te komen. Vanaf Middelburg wordt het verkeer lokaal omgeleid door havengebied Vlissingen-Oost.

Deze ochtend brengen gedeputeerde Harry van der Maas en wethouder Arno Witkam van Borsele een bezoek aan de bouwplaats. Ze krijgen uitleg over de werkzaamheden en zowel de delegatie als de mensen die aan de weg werken krijgen taart om deze nieuwe stap in de realisatie van de Sloeweg te vieren.

De stoplichten die er nu nog staan, maken plaats voor een rotonde die er een jaar zal blijven liggen. Dat gebeurt om de doorstroming op het kruispunt te verbeteren en ook een veilige werkomgeving te creëren voor de mensen die aan het nieuwe kruispunt met drie viaducten werken.

Begin dit jaar zijn de werkzaamheden aan het nieuwe kruispunt van de Sloeweg gestart. Over dat kruispunt is veel te doen geweest. Het project viel vele miljoenen duurder uit en kostte een gedeputeerde zijn baan. Twee jaar gelden is het kruispunt opnieuw tegen het licht gehouden en zijn er zes varianten gepresenteerd. Uiteindelijk is toch gekozen voor de duurste variant, die met drie viaducten. Een project van ruim twintig miljoen euro.