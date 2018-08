Stem nu op de Lage Landenlijst

Stem hier voor de Lage Landenlijst 2018

Stem nu op het beste Nederlandstalige lied (foto: Omroep Zeeland)

Wat is de Lage Landenlijst?

De Lage Landenlijst werd voorheen uitgezonden door Radio 5 in samenwerking met de Radio 1 (Vlaanderen) maar dit jaar is de rol van Radio 5 overgenomen door drie Nederlandse regionale omroepen: L1, Omroep Brabant en Omroep Zeeland. Stemmen voor de Lage Landenlijst kan tot en met zaterdag 22 september. Op die dag volgt er een uitzending met de definitieve lijst live gepresenteerd vanuit Zoutelande door Jan Hautekiet van Radio 1 en Kirsten Paulus van L1.

Waar is de lijst te horen?

De gezamenlijke uitzending van de Lage Landenlijst is van 9 uur s ochtends tot 18 uur live te horen op de radio bij Omroep Zeeland, L1, Omroep Brabant en Radio 1. Dat houdt in dat al onze reguliere radio-programma's vervallen tussen 9 en 18 uur. De nieuwsbulletins deze dag worden ook verzorgd door de gezamenlijke omroepen en bestaan uit een mix van nieuws uit Vlaanderen, Brabant, Limburg en Zeeland.