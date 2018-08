Rechtszaak tegen afschieten reeën; 'Alternatieven zijn niet onderzocht'

Reebok achtervolgt bronstig vrouwtje dwars door sloot op Schouwen (foto: Gieneke Blessing uit Meliskerke)

Volgens de organisaties heeft het provinciebestuur onvoldoende gekeken naar de alternatieven. "De provincie ziet geen andere mogelijkheid dan afschot, maar alternatieven om verkeersongelukken te voorkomen worden te weinig onderzocht en toegepast. Er wordt vanuit oude vastgeroeste gewoontes te makkelijk naar het geweer gegrepen, wilde dieren zijn hiervan het slachtoffer", zegt Jessica Smit van Animal Rights.

Afschieten niet effectief

Daarnaast is het afschieten van de dieren volgens Animal Rights en Fauna4Life helemaal niet effectief. Uit een studie van de Dierenbescherming naar het reeënbeheer in Nederland zou blijken dat het afschieten van reeën niet leidt tot een vermindering van het aantal aanrijdingen met de dieren.

Ree kijkt geschrokken om in een boomgaard in Renesse (foto: Laura Knol uit Burgh-Haamstede)

Volgens Pauline de Jong van Fauna4Life zijn er genoeg alternatieven die wél effect hebben. "Er zijn andere bevredigende oplossingen voorhanden, waardoor er geen toestemming kan worden verleend voor zeer ingrijpende maatregelen zoals het doden van dieren."

Wildtunnels of ecoducten

De meest effectieve manieren om aanrijdingen te voorkomen zijn volgens de twee organisaties wildtunnels of ecoducten. Deze zouden 100 procent effectief zijn gebleken. Een andere optie is het plaatsen van hekken en wildwaarschuwingssystemen, deze zijn volgens Animal Rights en Fauna4Life in 80-90 procent van de gevallen effectief. Ze noemen daarbij het Overijsselse wildwaarschuwingssysteem als praktijkvoorbeeld, dat heeft voor een afname van 95 procent in het aantal aanrijdingen met reeën gezorgd.

Dat de maatregel erg gevoelig ligt, was ook duidelijk te merken in de reacties onder ons bericht op Facebook over het besluit van de provincie om de jacht goed te keuren. Het merendeel van de honderden reacties was tegen de afschot.

Smit, van Animal Rights, is blij met die bijval. "Wilde dieren horen erbij in ons land. Dat houdt in dat ze een eigen plek hebben in het landschap en in principe met rust gelaten moeten worden. Wij pleiten dan ook voor duurzame en diervriendelijke oplossingen."

Iedere twee dagen een ongeluk

De provincie heeft toestemming gegeven voor het afschieten van de dieren omdat ze voor gevaarlijke verkeerssituaties veroorzaken. Per jaar zijn er zo'n 250 aanrijdingen met reeën. Dat betekent dat er gemiddeld iedere twee dagen een ongeluk gebeurt.

Eerder deze week werd bekend dat Faunabeheer Zeeland volgende week start met het afschieten van een deel van de 1350 Zeeuwse reeën. In totaal moeten er volgens een schatting van Faunabeheer Zeeland zo'n 300 dieren worden afgeschoten, zo'n 22 procent van de totale populatie.

