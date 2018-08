Lage Landenlijst: 'Feest van het Nederlandstalige lied'

Muziekredacteur Marcel van den Driest bekijkt de longlist (foto: Omroep Zeeland)

De stemlijst is samengesteld door enkele prominenten uit het vak en bevat nummers als Kronenburg Park, Pastorale, Mijn Vlakke Land, maar ook recenter werk van Claudia de Breij, Maaike Ouboter en Spinvis. "Het is een feest van het betere Nederlandstalige lied. Het gaat om liedjes met nèt dat beetje meer, zowel tekstueel als muzikaal."

Vlaanderen dichtbij, muzikaal soms ver weg

Vorig jaar stond het lied Ploegsteert van de Vlaamse groep Het Zesde Metaal op nummer één. Niet echt een bekend nummer in Nederland. Ook Marcel moest die even opzoeken: "Weer eens een bewijs hoe we als Nederland en Vlaanderen nog steeds langs elkaar heen leven. Clouseau en Raymond van het Groenewoud kennen we dan nog wel, maar hoe vaak hoor je nou Kommil Foo, Zjef Vanuytsel en de Ertebrekers op de Nederlandse radio?"

Het Zesde Metaal - Ploegsteert

Weinig uit Zeeland

Zeeuwse inbreng in de lijst is er nauwelijks. Marcel: "Eh, even kijken.... Zoutelande van BLØF, en ja, Yentl en de Boer, het cabaretduo, met de Zeeuwse Yentl Schieman. Het zal vele Zeeuwse stemmers verbazen dat Racoon met Oceaan er niet op staat. Maar gelukkig kan je ook met eigen suggesties komen bij het stemmen, dus dat ga ik zeker doen!"

Het zal vele Zeeuwse stemmers verbazen dat Racoon met Oceaan er niet op staat. " Marcel van den Driest - muziekredacteur Omroep Zeeland

Marcel: "Nederlandstalig repertoire is natuurlijk heel divers, van Hollands levenslied, licht verteerbare pop tot kleinkunst. Die hebben elk wel hun kanalen, maar er zijn veel mensen bezig met serieuze Nederlandstalige muziek, waar maar weinig ruimte voor is op de radio. Vandaar dat het goed is om daar eens op te focussen."

Omroep Zeeland zendt het eindresultaat uit op zaterdag 22 september in een dagvullende radio-uitzending in samenwerking met de regionale omroepen van Brabant en Limburg en de Vlaamse publieke zender VRT 1. Stemmen kan vanaf morgen op de website van Omroep Zeeland.

Marcel heeft nog wel een paar stemsuggesties: "In Mijn Hoofd van Raymond van het Groenewoud vind ik een prachtig lied. Bert Hermelink, de toetsenist van Toontje Lager vroeger, heeft een aantal jaren geleden een solo-album gemaakt. Daarvan kies ik: Zelfgebakken taart. Wat wèl op de keuzelijst staat is 'Red Mij Niet' van Maarten van Roozendaal. Het lijkt wel of dat lied steeds actueler wordt."

