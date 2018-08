Archeologische vondst: oude visweren bij Rilland

Archeoloog Robert van Dierendonck wist dat er resten van visweren op de slikken bij Rillan waren. "Die waren tot nu toe alleen gezien, maar nooit vastgelegd." De provincie is bezig met het herstel van de natuur, daarvoor worden er acht strekdammen aangelegd in het gebied bij Rilland. Om te voorkomen dat ze op oude resten worden gebouwd, zijn de archeologen ingeschakeld.

Voor Van Dierendonck en zijn collega is de ontdekking van de visweren bijzonder. "We wisten dat ze er lagen, maar pas afgelopen dinsdag zijn ze ontdekt." De visweren zijn bijzonder. Hoe oud ze exact zijn weten ze niet, maar ze stammen uit de Nieuwe Tijd (1500 - 1900). Voorlopig ligt het werk van de archeologen stil: ze moeten eerst andere gebieden onderzoeken en zijn voor vervolgonderzoek afhankelijk van het getij.

Weervisserij is de naam van een zeer oude visserijtechniek waarbij de vis in ondiepe zeearmen of riviermondingen met behulp van houten of stenen bouwwerken in een fuik wordt geleid. De techniek is gebaseerd op getijdenwerking of seizoensverschillen in waterhoogte, waarbij de vis bij dalende waterstanden door de stroming in de fuik wordt gedreven.