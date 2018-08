Linde van Oostkapelle mogelijk mooiste boom van Nederland

De lindeboom bij Kasteel Westhove in Oostkapelle kan mooiste boom van Nederland worden (foto: F. Overbeeke)

De boom in Oostkapelle is al enkele honderden jaren oud. Dat de linde zo oud is, komt doordat hij altijd bescherming heeft gehad van het kasteel. Zo heeft hij bijvoorbeeld de onderwaterzetting van Walcheren door de geallieerden in 1944 overleefd.

De geallieerden lieten toen Walcheren onder water lopen om de Duitse positie te verzwakken. Dankzij de hoge ligging van het kasteel bleef de linde gespaard. Maar ook de boom zelf kan tegen een stootje, want hoewel hij vaak is getroffen door de bliksem staat de linde nog fier overeind.

Verkiezing

Iedereen kon zijn lievelingsboom opgeven. Door de vakjury is uit elke provincie een boom gekozen. Eerder brak Eelco van der Ven een lans voor de Mondriaanboom in Oostkapelle.

Via de website van de Boom van het Jaar kan er gestemd worden op de linde bij Kasteel Westhove. Dat kan vanaf 1 september tot 15 oktober. Eind oktober wordt de winnende boom op locatie gehuldigd. De winnende boom krijgt verzorging ter waarde van 2.500 euro.