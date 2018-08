Nog steeds zwembaden met gevaarlijk roestvrij staal in Zeeland

Nog steeds zwembaden met roestvrij staal in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

In zwembaden werd tot een aantal jaar geleden roestvrij staal gebruikt om bijvoorbeeld lampen boven het water op te hangen of om zwembadtrapjes te monteren. Chloordampen kunnen de constructie aantasten, waardoor het staal kan afbreken.

In 2011 overleed er in een zwembad in Tilburg een baby toen een geluidsbox naar beneden kwam die was gemonteerd met rvs. Haar moeder raakte gewond. Na dit ongeluk werd de wet aangepast en moesten zwembaden laten controleren of er nog roestvrij staal op gevaarlijke plekken zat. Vóór 1 januari 2017 moesten de zwembaden het gevaarlijke roestvrij staal hebben verwijderd.

Een meisje duikt plastic muntjes op in een zwembad (foto: Pascal van Remortele)

In de gemeente Borsele gaat het om het zwembad bij camping Scheldeoord (Baarland) en Sluis heeft één zwembad waar nog roestvrij staal is. Sluis laat nog niet weten om welk zwembad het gaat.

Reactie Zeeuwse gemeenten

Een woordvoerder van de gemeente Borsele laat weten dat in september 2017 het zwembad op camping Scheldeoord is onderzocht op gevaarlijk rvs. "Daaruit bleek dat het wel aanwezig is, maar dat het niet in dragende delen zit. Dus kan het niet naar beneden vallen. Daarnaast is de staat van het roestvrij staal uitstekend. Er is geen roest en het wordt elk jaar gecontroleerd."

De gemeente Veere begint volgende week met het onderzoeken hoe het in de zwembaden in hun gemeente zit. "Wij sturen een brief en als er nog rvs in de zwembaden zit, gaan wij handhaven."

Vervangen

Uit een inventarisatie uit juni 2017 bleek dat er in zes Zeeuwse gemeentes nog roestvrij staal in één of meerdere zwembaden zat. In de gemeenten Goes, Vlissingen en Kapelle is het roestvrij staal het afgelopen jaar vervangen. De gemeente Veere heeft nog niet onderzocht of er actie is ondernomen. In de overige zeven Zeeuwse gemeenten zat er voor juli 2017 al geen rvs meer in de zwembaden.