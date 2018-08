'Huisvesting van arbeidsmigranten in Zeeland rammelt aan alle kanten'

Arbeidsmigranten bij fruitteler, archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

De problemen rond de huisvesting van arbeidsmigranten was een discussiepunt tijdens de behandeling van het nieuwe Omgevingsplan voor de provincie. Dat plan bepaalt het toekomstige Zeeuwse landschap. Woningbouw is een belangrijk onderdeel en daarom namen twee insprekers het woord om het probleem van de huisvesting van arbeidsmigranten opnieuw aan de orde te stellen.

In de praktijk

Inspreker Pol van de Vijver van de stichting Samen Duurzaam Nederland merkt vanuit zijn eigen bedrijf in Terneuzen dagelijks hoe het er in de praktijk aan toegaat. "Woningen die bijvoorbeeld te koop staan en waar in de tussentijd ik weet niet hoeveel mensen in gestopt worden, zonder dat de sanitaire voorzieningen van de woning daar geschikt voor zijn." Van de Vijver ziet ook regelmatig 'warme bedden'; veel mensen die in dezelfde woning bivakkeren en om en om van hetzelfde bed gebruik moeten maken..

Volgens de andere inspreker, manager Geerten van Dijk van Dow, is het gebrek aan goede woningen voor arbeidsmigranten niet alleen mensonterend maar ook een gevaar voor de economische ontwikkeling van Zeeland.

'Ook jonge, hoogopgeleide mensen'

"Bij Dow hebben we de afgelopen tijd 700 mensen aangenomen, daar zullen er de komende tijd nog eens zo'n 400 bijkomen", aldus Van Dijk. "Het gaat niet alleen om mensen die tomaten in de kas komen plukken, maar ook jonge, hoogopgeleide mensen die vanuit het buitenland in de buurt van Terneuzen willen komen wonen."

"Op het moment dat die mensen geen woning in de buurt van Dow kunnen vinden, komen ze niet. Dan loopt de ontwikkeling van onze vestiging gevaar." Dow heeft zich daarom al vastgelegd, om de komende jaren veertig nieuwbouwwoningen in de buurt van Terneuzen te huren, om zo zelf voor woningruimte te zorgen.

De vestiging van Dow in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Insprekers Van de Vijver en Van Dijk vroegen om een onderzoek om de vraag naar woningen voor arbeidsmigranten nauwkeurig in beeld te brengen. Volgens gedeputeerde Carla Schönknecht is de provincie al bezig met zo'n onderzoek en is er zelfs al een 'aanvalscomité' gevormd om het grote probleem het hoofd te beden. Schönknecht benadrukte dat de huisvesting van arbeidsmigranten - "Of dat nu een jaar is of tien jaar" - door de gemeenten zelf geregeld moet worden.

Waalwijk

Statenlid Patricia van Veen vindt dat Zeeland een voorbeeld kan nemen aan de gemeente Waalwijk, die honderden units neerzette voor met name Oost-Europese arbeidsmigranten. De migranten kunnen daar voor 50 euro per week een unit huren, die bestaat uit een eigen zit-slaapkamer met keukentje en douche.