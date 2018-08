Veel zon, recordhoge temperaturen en wel érg weinig regen, dit was de zomer van 2018

Drukte op strand in Vlissingen (foto: Ria Brasser)

Allereerst dat warmterecord: op 27 juli was Westdorpe even de warmste plek van Nederland en van Europa. Die dag werd het 38,1 graden, dat is de hoogste temperatuur die ooit is gemeten op een Zeeuws meetstation. Diezelfde dag werd het ook in Vlissingen (36,8 graden) en Wilhelminadorp (36,4 graden) warmer dan ooit.

Gemiddelde temperatuur

Dat zijn dan de uitschieters in de temperatuur, maar ook als je naar de gemiddelde temperatuur kijkt, verbreekt Westdorpe het warmterecord. Daar was het deze zomer gemiddeld 19,1 graden, tegen het oude record van 18,6 graden uit 2003.

De gemiddelde temperatuur was in Vlissingen toevalligerwijs ook 19,1 graden, maar daar was die temperatuur net niet genoeg voor een nieuw record. In 2003 werd het daar gemiddeld 19,2 graden. Wilhelminadorp heeft wel weer nipt een nieuw warmterecord te pakken: 18,9 graden, tegen een gemiddelde zomertemperatuur van 18,8 graden in 2003.

Meeste zonuren

Ook de zonaanbidders konden hun hart ophalen in Zeeland deze zomer. De meeste zonuren had Vlissingen, daar scheen de zon deze zomer bij elkaar 779 uur. Dat is extreem veel, maar net geen nieuw record. In 1976 was de zon daar nog vaker te zien, met 885 zonuren. In Wilhelminadorp was de zon deze zomer 776 uren te zien in Westdorpe scheen de zon 735 uur, dat is voor de plaatsen wel een nieuw record.

zonsondergang bij Westkapelle (foto: Ellen van de Loo uit Liempde)

Door alle berichten over de droogte zal het je niet verbazen dat er erg weinig neerslag is gevallen deze zomer. Het leek er lange tijd op dat deze zomer de droogste tot nu toe zou worden. Zo was er in Vlissingen halverwege de zomer nog maar 1 millimeter neerslag gevallen.

Geen nieuw droogterecord in droogste plek

Op dat moment was Vlissingen nog de droogste plek van Nederland. Maar in de tweede helft van de zomer is er alsnog flink wat regen gevallen. Daardoor komt het neerslagtotaal deze zomer in Vlissingen uit op 97 millimeter. Dat is geen nieuw droogterecord. In de zomer van 1976 viel er in Vlissingen namelijk maar 47,5 millimeter. En de nummer twee stamt uit 1983, die zomer viel er in Vlissingen 92 millimeter.

In Westdorpe viel 74 millimeter en in Wilhelminadorp zat er bij elkaar 91 millimeter in de regenmeter deze zomer. Voor allebei die meetstations is dat wél een nieuw droogterecord. Het oude record stamde in beide plaatsen uit 2003. Die zomer vier er in Westdorpe 138 millimeter en in Wilhelminadorp 111 millimeter.

Bij de records in Westdorpe en Wilhelminadorp hoort wel een kanttekening. Want waar in Vlissingen al in 1906 de eerste temperatuurmetingen genoteerd werden en de de neerslag sinds 1907 bijgehouden wordt, hebben de andere twee meetstations een veel kortere meetreeks. In Westdorpe werd in 1991 begonnen met de metingen. En het meetstation in Wilhelminadorp werd in 1990 in gebruik genomen, maar die meetreeks is onderbroken. Dat meetstation was namelijk bijna vier jaar buiten gebruik: van begin 2014 tot eind 2017.

Morgen begint officieel de meteorologische herfst. En dat is te merken, want volgens weerman Jordi Bloem van Meteo Group kan het vannacht flink koud worden. Maar vorst aan de grond verwacht hij nog niet. "Dat is al wel gebeurd in het oosten van het land, maar in Zeeland is er nog te veel bewolking en is het zeewater nog te warm voor nachtvorst."

