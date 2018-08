Deel dit artikel:











Veertig procent minder restafval in Hulst, de gemeente is tevreden

De hoeveelheid restafval is in Hulst met veertig procent afgenomen. De gemeente is erg tevreden over de manier waarop de bewoners aan de slag zijn gegaan met afvalscheiding en deelt daarom zelfs een pluim uit aan de inwoners.

Veertig procent minder restafval in Hulst (foto: Omroep Zeeland) Volgens de gemeente Hulst zijn de inwoners erg goed bezig. Als de inzamelcijfers zich zo doorzetten dan is de hoeveelheid restafval verminderd tot zo'n 140 kilo per persoon per jaar. Dat was eerst 236 kilo. Sinds dit jaar nam Hulst maatregelen tegen het aantal kilo's restafval. Zo wordt de grijze afvalcontainer nog maar één keer in de vier weken opgehaald. Zo worden bewoners gedwongen om hun afval beter te scheiden. Commotie In eerste instantie leverde die maatregelen nogal wat commotie op. Maar na de gewenningsperiode nam volgens de gemeente het aantal klachten bijzonder snel af.