Greenkeeper Kees kijkt niet op een litertje water

Om z'n werk goed uit te voeren heeft Van Sabben zo'n vijftien brandweerslangen, inclusief koppelingen. Gekregen van connecties bij de brandweer. Van Sabben is al jaren vrijwilliger bij Arendskerke en neemt de velden uiterst serieus. "Eind juni ben ik al begonnen met sproeien. Toen was het al twee weken droog. En de afgelopen zes weken hebben de sproeiers constant gedraaid", vertelt Kees.

Ik spuit gewoon door

Waarschuwingen om zuinig met water te doen nam hij niet al te serieus. "Ik heb het wel in de krant gelezen hoor", zegt hij schouderophalend. "Maar er heeft niemand gezegd dat ik moest stoppen met sproeien. Dus dan ga je door."

Kees van Sabben op het veld van Arendskerke (foto: Omroep Zeeland)

Van Sabben vindt voetbal op natuurgras het mooist, maar zijn inzet is ook noodzaak voor de sport in zijn dorp. "We zijn de enige club in de gemeente Goes zonder volledig kunstgrasveld. Als onze velden niet in orde zijn, kunnen we dus ook niet voetballen. De velden zijn van de gemeente en dus zou je het als hun taak kunnen zien. Maar ik vind het ook een goede zaak als mensen van de vereniging zelf de handen uit de mouwen steken."

Thuis zeggen ze weleens_ 'Zou je je bed er niet zetten?' Maar ik doe het graag." Greenkeeper Kees van Sabben van Arendskerke

Die woorden zette hij de afgelopen weken duidelijk kracht bij. Er ging geen dag voorbij waarop Van Sabben zijn velden niet voorzag van water. Om zes uur 's ochtends kwam hij naar de club en drie uur ging hij weer terug om de slangen te verleggen, zodat ook andere delen van het veld niets te kort kwamen. "Dat verleggen duurt ongeveer een halfuur. Dus je bent er heel wat tijd aan kwijt.

Veel waardering en een beetje gemopper

Thuis zeggen ze weleens: 'Zou je je bed er niet zetten?' Maar ik doe het graag." Door de inzet van Kees zijn de velden van Arendskerke klaar voor het seizoen. "Er wordt al een maand op getraind en de spelers en trainers zeggen regelmatig dat de velden er zo mooi bij liggen. Die waardering doet me echt wel wat."

Greenkeeper Kees houdt de velden van Arendskerke in topconditie