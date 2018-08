Film by the Sea strikt Amsterdamse horrorkoning als nieuwe directeur

Jan Doense wordt nieuwe directeur Film by The Sea (foto: Omroep Zeeland)

Jan Doense werd in 1960 in Amsterdam geboren, hij is filmmaker en filmjournalist. Doense heeft een voorkeur voor filmgenres zoals fantasy, horror en sciencefiction. Hij heeft ervaring in het leiden van een festival; tot 2007 leidde hij het Amsterdam Fantastic Festival. Sinds 2016 leidt hij het Amsterdamned Filmfestival.

Nacht van de Wansmaak

Met de Vlaming Jan Verheyen organiseerde hij meerdere keren De Nacht van de Wansmaak, waar obscure trash- en cultfilms de hoofdrol spelen. Doense kreeg voor zijn werk als directeur van het Fantastic Film Festival (sinds 2009 Imagine Film Festival) de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Hij kent alles en iedereen in de filmwereld. Van het monteren van een film, tot de lijntjes met internationale festivals, Jan Doense is ervan op de hoogte." Wim Dijkstra, voorzitter raad van bestuur Film by the Sea

Voorzitter van de raad van bestuur, Wim Dijkstra, zegt dat er unaniem besloten is om met Doense in zee te gaan. In eerste instantie wordt er een contract afgesloten voor één editie Film by the Sea, maar Dijkstra verwacht dat ook de volgende edities met Doense als artistiek directeur georganiseerd zullen worden. De raad van bestuur is onder de indruk van de staat van dienst van Doense: "Hij kent alles en iedereen in de filmwereld. Van het monteren van een film, tot de lijntjes met internationale festivals, Jan Doense is ervan op de hoogte", zegt Wim Dijkstra.

Eigenheid behouden

Ook heeft meegewogen dat Doense en de directeur van Cine-City, Ad Weststrate, het goed kunnen vinden. "Met elkaar moeten we de uitdaging aan om Film by the Sea de komende tijd opnieuw vorm te gaan geven. We geven Jan Doense de opdracht om dat te gaan doen. Hij moet daarbij wel blijven starten met de eigenheid van Film by the Sea: Een festival in het teken van film en literatuur."

Leo Hannewijk (foto: Omroep Zeeland)

Met deze aanstelling komt er een einde aan het tijdperk Hannewijk bij Film by the Sea. Hij is sinds het eerste festival Film by the Sea in 1999 één van de drijvende krachten. Onder zijn leiding is het filmfestival uitgegroeid tot een begrip in Zeeland en daarbuiten. Het festival trekt jaarlijks ruim 46.000 bezoekers naar Vlissingen.

