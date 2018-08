Kapelle wil werk maken van bestrijding kinderarmoede en huisvesting arbeidsmigranten

Nieuwkomer Partij van de Arbeid heeft de portefeuille Sociaal Domein. Al tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in mei had fractievoorzitter Annebeth Evertz duidelijk gemaakt dit een belangrijke post te vinden. De invloed van de PvdA is dan ook voelbaar in het zeven pagina's tellende 'ontwerp samenwerkingsakkoord'.

Annebeth Evertz (PvdA) over het akkoord

In het akkoord staat dat VVD, CDA en PvdA meer werk gaan maken van het bestrijden van armoede voor kinderen en het huisvesten van arbeidsmigranten. Er staat verder dat Kapelle een zelfstandige gemeente wil blijven en dat inwoners meer zelfstandigheid krijgen als ze iets willen organiseren.

Jan te Veldhuis bracht VVD, CDA en PvdA bij elkaar