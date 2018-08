Doel 1 en 2 langer dicht, herstart wordt twee maanden uitgesteld

Kerncentrale Doel (foto: Omroep Zeeland)

De vertraging is veroorzaakt door een lek in het reserve-koelwatersysteem in reactor Doel 1. Bij een inspectie van de kerncentrale in april bleek dat er licht radioactief water was vrijgekomen bij een lekke lasnaad. Het lekwater was opgevangen in een opvangtank en is dus niet in het oppervlaktewater terecht gekomen, benadrukte de Belgische atoomwaakhond FANC destijds.

Koelwatersysteem uit voorzorg vervangen

Na die ontdekking werd ook Doel 2 grondig onderzocht. Daar werd geen lek geconstateerd, maar het koelwatersysteem wordt ook daar uit voorzorg vervangen. De reactoren worden regelmatig gecontroleerd omdat ze langer in gebruik blijven dan oorspronkelijk gepland.

De kerncentrale van Doel, gezien vanuit de polders bij Hulst (foto: Otto Vosveld uit Hulst)

Doel 1 wordt volgens de nieuwe plannen op 10 december weer in gebruik gesteld en Doel 2 op 31 december. Ook Doel 4 blijft nog tot halverwege december dicht, voor onderzoek. De laatste van de vier reactors, Doel 3 werd onlangs na langdurig onderhoud weer opgestart. De aanleiding voor het stilleggen van die reactor waren problemen met het beton.

Bezorgd over veiligheid

Vanwege de vele problemen, technische mankementen en plotselinge onderbrekingen zijn veel Zeeuwen bezorgd over de veiligheid van de kerncentrale. Ook vanuit West-Brabant klinkt de roep om het uit voorzorg sluiten van de kerncentrale steeds harder.

