Hoek zonder Van den Bergh, De Jager en Mbikulu

Voetbalclub Hoek kan morgen in het duel tegen Eemdijk niet beschikken over drie spelers: Kim Van den Bergh, Ruben de Jager (foto) en Sven Mbikulu. Hoek is na de overwinning in de eerste speelronde op DOVO gedeeld koploper in de Derde Divisie.

Ruben de Jager in actie namens Hoek tegen Jong Sparta (foto: Orange Pictures) Van den Bergh is nog geschorst nadat hij een rode kaart kreeg in het bekerduel tegen Gemert. Tegen Eemdijk zit de Belgische verdediger zijn laatste van twee wedstrijden schorsing uit. De Jager (hamstring) en Mbikulu (bovenbeen) zijn nog niet inzetbaar, maar sluiten maandag weer aan bij de groepstraining. Hoek-trainer Dennis de Nooijer heeft genoeg informatie verzameld over de tegenstander. "Ze hebben natuurlijk tegen Vlissingen gespeeld voor de beker. Ik heb de beelden gezien en heb met John Karelse (trainer Vlissingen, red) gesproken. Het is een fysiek sterke ploeg." Eemdijk schakelde Vlissingen uit in de voorronde van de KNVB Beker en bereikte daarna via een zege op UNA (Derde Divisie zondag) het hoofdtoernooi van de nationale beker. Eemdijk boog een 2-1 achterstand om naar een 2-4 zege, waarbij de laatste twee goals in blessuretijd gemaakt werden. "Ze zijn erg strijdbaar", aldus De Nooijer. Eemdijk (gemeente Spakenburg-Bunschoten) werd vorig seizoen kampioen in de Hoofdklasse en komt nu voor het eerst uit in de Derde Divisie. Trainer is Hans van Arum, de oud-spits van Vitesse, Willem II, RKC Waalwijk en Go Ahead Eagles. Eemdijk ging in de eerste speelronde op eigen veld met 0-1 onderuit tegen VVOG.