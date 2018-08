Woedende reacties na vloek in Zeeuwse voorstelling

Voorstelling De Blinden bij de stadswallen van Veere. (foto: Omroep Zeeland)

"We hebben veel positieve reacties gekregen op het Zeeland Nazomerfestival an sich, maar dat geldt niet voor de openingsvoorstelling", vertelde Statenlid Willemien Treurniet van de ChristenUnie. "Dat vloeken is voor christenen erg kwetsend."

Willemien Treurniet van de ChristenUnie over de voorstelling

Dat werd onderschreven door Statenlid Ad Dorst van de SGP. "Als je hier zoveel mensen mee kwetst, moet je dit dan wel willen in je eigen huis?", vroeg Dorst zich af. Hij wil dat het provinciebestuur, waar de SGP deel van uitmaakt, aan de directie van het ZNF duidelijk maakt dat het vloeken niet meer voor mag komen in de voorstellingen.

Vrijheid

Verantwoordelijk gedeputeerde Ben de Reu van de PvdA stelde dat hij de directie van het ZNF niet gaat benaderen. "Wij gaan als provincie niet over de inhoud van de voorstellingen. We gaan ook niet ter controle vooraf teksten van de voorstellingen controleren. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed."

Ben de Reu, verantwoordelijk gedeputeerde, zegt zich niet te gaan bemoeien met de inhoud van voorstellingen