25 jaar zeehondenredder en dat wil Jaap van der Hiele best verdubbelen

In 1993 is RTZ Zuidwest ontstaan en Van der Hiele is daar van begin af aan bij betrokken. "Er waren toen tussen de 5 tot 10 zeehonden in heel Zuidwest-Nederland. Inmiddels zijn dat er ongeveer 170 in de Westerschelde en een goede 100 in de Oosterschelde", vertelt hij. Daardoor heeft hij het ook een stuk drukker. "25 jaar geleden had je misschien vijf meldingen op jaarbasis, nu zijn dat er drie- tot vierhonderd."

Ik doe dit werk mede dankzij de steun van mijn gezin" Jaap van der Hiele, zeehondenredder

Naast de passie voor zeezoogdieren is de steun van zijn gezin ook een reden om door te blijven gaan met het werk. "Mijn vrouw en kinderen hebben altijd gezegd dat ik moet doen wat ik wil doen. Daar ben ik erg dankbaar voor, want ik kan elk moment van de dag worden opgeroepen en dat zou ten koste kunnen gaan van het gezin", zegt Van der Hiele. "Als je geen steun krijgt van je familie, kun je dit werk niet doen."

Zeehondenredder Jaap van der Hiele staat dag en nacht paraat voor de aangespoelde zeedieren (foto: Omroep Zeeland)

Toch is Van der Hiele niet zo geobsedeerd door zeehonden dat zijn hele huis ermee vol staat. "Er staat een beeldje dat ik ooit gehad heb van Wim Phaff als dank voor een paar klussen, maar het is mijn hobby en daar wil ik de rest niet mee lastig vallen", lacht hij. Van der Hiele hoopt nog lang zeezoogdieren te kunnen blijven redden. Ik blijf ze redden zolang ik gezond blijf, want ik ga niet met een rollator het strand op om een zeehond te halen."