Zo zag vooroorlogs Zeeland eruit... vanuit de lucht

Breskens

Breskens voor de oorlog. (foto: Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH))

Hansweert

Hansweert voor de oorlog. (foto: Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH))

Middelburg

Middelburg voor de oorlog. (foto: Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH))

Terneuzen

Terneuzen voor de oorlog. (foto: Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH))

Tholen

Tholen voor de oorlog. (foto: Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH))

Veere

Veere voor de oorlog. (foto: Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH))

Vlissingen

Vlissingen voor de oorlog. (foto: Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH))

Zierikzee

Zierikzee voor de oorlog. (foto: Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH))

Nog meer foto's van plekken in Zeeland zien? De foto's van Zeeuwse plekken die we in tussen de drieduizend foto's van het NIMH aantroffen, hebben we in een Flickr-album gebundeld. Klik op de foto hieronder aan de rechtse kant om door het album te bladeren. Ze staan op alfabetische volgorde.