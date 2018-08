Marcel laat Nederland en België zien hoe mooi Zeeland is

Marcel Klootwijk staat ook volgend jaar op de kalender van National Geographic (foto: Marcel Klootwijk)

"Vandaag viel de scheurkalender op de mat. Met een brief dat mijn foto dit jaar op de kalender staat", laat Marcel Klootwijk weten. De Middelburger maakte de foto bij Oostkapelle al in 2015, maar besloot het plaatje dit jaar in te sturen voor de National Geographic Fotowedstrijd. Een selectie van de inzendingen voor de wedstrijd, is opgenomen op de kalender van volgend jaar.

Het is de tweede keer dat het Klootwijk is gelukt om op de scheurkalender van National Geographic te komen. Dit jaar was op 12 juni zijn foto van een groep zeldzame papegaaien in Brazilië op de kalender te zien.

De foto van het strand van Oostkapelle die volgend jaar op de kalender te zien is (foto: Marcel Klootwijk)