Deel dit artikel:











Gasten moeten restaurant verlaten na keukenbrand

In een restaurant aan de Kaaij in Tholen heeft brand in de keuken gewoed. Zo'n vijftien gasten die in het restaurant aanwezig waren, moesten het pand verlaten.

Kaaij in Tholen (foto: Google Maps) De brand ontstond in het fornuis en dreigde uit te breiden. De Thoolse brandweer rukte met twee blusvoertuigen uit. Ook de brandweer uit Bergen op Zoom rukte met een hoogwerker en een blusvoertuig uit om assistentie te verlenen. Na een minuut of tien was de brand onder controle. Er zijn geen gewonden gevallen.