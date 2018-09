Samen bouwen en wonen: dat doen ze in Sas van Gent

Initiatiefnemers Cyriel en Moniek de Moor bedachten het samen met vrienden. "Toen we dertig waren hadden we het erover hoe het zou zijn als wij later ouder zijn. Zijn er dan nog wel verzorgingshuizen? We droomden van een plek waar je samen oud kunt worden en elkaar kunt helpen", zegt Cyriel de Moor.



Maar voordat alle plannen rond waren overleed de man van vriendin Loes Laeijendecker. "We wilden samen in zo'n hofje oud worden. Nu ga ik er alleen wonen en dat is gek. Maar het fijne is wel dat ik zo altijd iemand in de buurt heb", vertelt ze.

Cyriel de Moor in gesprek met de aannemer (foto: Omroep Zeeland)

Samen betalen ze het project

De vier toekomstige bewoners hebben samen een kopersvereniging gesticht. Samen betalen ze kosten voor bijvoorbeeld de architect en de aannemers. Bij het ontwikkelingen en de bouw worden ze begeleid door het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Zeeland (CPOZ). "Een project als deze is moeilijk te regelen samen. Wij zijn de procesmanager. We zoeken en rekenen alles uit. Je hebt te maken met allerlei regeltjes en daar ondersteunen wij de bewoners bij", zegt Catrinus Tuinstra van de CPOZ.

't Sasse Hofje komt op de plek van de vroegere Frederik Hendrikschool. Er zouden eerst zes huizen komen, maar een monumentale boom gooide roet in het eten omdat hij moest blijven staan.

Groene woningen

Duurzaamheid is een belangrijk aspect geweest bij het ontwerpen van de woningen. De woningen leveren straks meer elektriciteit op, dan dat er nodig is. Ze zijn gasloos en energiezuinig, door warmtepompen, zonnepanelen en dikke isolatie.

Zo gaat 't Sasse Hofje eruit zien (foto: Omroep Zeeland)

De toekomstige bewoners zijn allemaal vijftig plus: Cyriel de Moor en zijn vrouw Moniek gaan op de hoek wonen, Loes Laeijendecker op de andere hoek. Carine en Carlo Goethals gaan er met hun (schoon)moeder wonen van 87. Dan zijn er nog twee tussenwoningen, waarvan er één nog niet verkocht is. In de andere gaan Frans en Rosalie Kegels wonen.

Ook jongeren welkom

De vrije woning is voor iedereen beschikbaar. Oorspronkelijk was het wel het idee om met oudere mensen bij elkaar te wonen, maar als een gezin er wilt komen wonen, dan zijn ze van harte welkom. "Het enige wat je moet willen is samen door één tuin willen", lacht De Moor. Je moet sociaal zijn en elkaar willen helpen. Wij kunnen dat bijvoorbeeld door op te passen en zij kunnen ons helpen met technische dingen als computers."