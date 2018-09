Deel dit artikel:











Tolhoek wint profcriterium Almelo Tolhoek wint profcriterium Almelo (foto: Orange Pictures)

Antwan Tolhoek uit Yerseke heeft vrijdag de Profronde van Almelo op zijn naam geschreven. De renner van LottoNL-Jumbo was in het criterium in Overijssel de sterkste voor Niki Terpstra en Bram Tankink.