Erwin Franse en Sherief Tawfik inzetbaar bij GOES

Erwin Franse (links) in duel met een speler van NEC amateurs (foto: Rene van der Vliet)

Erwin Franse speelde een hoofdrol afgelopen weekend door drie keer te scoren tegen Westlandia tijdens het debuut van GOES in de Derde Divisie. "Erwin heeft vrijdag pijnvrij getraind en is fit", aldus Veenstra.

Dat geldt ook voor Sherief Tawfik, die in het bekerduel tegen Staphorst al na dertien minuten uitviel, ook met een hamstringblessure.

Het is wel twijfelachtig of middenvelder Mart de Kroo inzetbaar is. De Kroo viel afgelopen week in het oefenduel tegen De Meeuwen uit. Ook met een hamstringblessure. "Mart kreeg gisteren weer reactie. Hij is dus een groot twijfelgeval voor zondag", zegt Veenstra.

GOES is al sinds 8 april ongeslagen in uitwedstrijden. GOES ging toen met 5-2 onderuit tegen Juliana'31. Daarna speelde de Bevelandse club vijf uitduels. Vier wedstrijden werden gewonnen (OSS'20, BVC'12, Silvolde en Be Quick 1887). Eén uitduel eindigde onbeslist (Baronie).

Tegenstander Dongen eindigde vorig seizoen op de vierde plaats in de Derde Divisie. Trainer is Ruud Kaiser (oud-trainer van onder meer RBC en FC Den Bosch). Dongen ging in de eerste wedstrijd van het seizoen met 3-1 onderuit tegen TEC uit Tiel.