Parcoursrecord voor Pleijte in Kustloop Vrouwenpolder

Tim Pleijte heeft de Kustloop in Vrouwenpolder gewonnen in een nieuw parcoursrecord. De atleet uit Vlissingen was de sterkste op de halve marathon in 1:12.29'.

Hij liet onder meer Huub van Noorden en Erwin Harmes achter zich. In de eerste kilometers pakte eerst Harmes de leiding. De Middelburger ging op zoek naar zijn vijfde overwinning op rij in de Kustloop. Op het strand naar Oostkapelle nam Pleijte de kop van de wedstrijd over en stond die niet meer af. Tim Pleite zag de halve marathon als een ideale voorbereiding op de Kustmarathon die hij in 2016 won. Pleijte verbeterde het parcoursrecord uit 2013 van Sébastièn Schletterer uit Middelburg met 43 seconden. Kustloop Uitslag mannen, halve marathon 1. Tim Pleijte Vlissingen 1:12.29' 2. Huub van Noorden Yerseke 1:14.08' 3. Erwin Harmes Middelburg 1:15.13' Bij de vrouwen was Monica Sanderse uit Vlissingen de snelste. Zij perste er een eindsprint uit met Anjolie Engels uit Middelburg. Beide dames liepen de hele wedstrijd samen op kop. De winnende tijd was 1:32.38'. Kustloop Uitslag vrouwen, halve marathon 1. Monica Sanderse Vlissingen 1:32.38' 2. Anjolie Engels Middelburg 1:32.40' 3. Mirthe Overkamp Koudekerke 1:33.34'