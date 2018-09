Minderhoud, Zweistra en Nieuwenhuis in topselecties KNHS

In deze zogenoemde kaders zitten de beste combinaties, die voor Nederland geselecteerd kunnen worden voor internationale kampioenschappen en landenwedstrijden.

Hans Peter Minderhoud, afkomstig uit Westkapelle maakt met twee paarden (Glock's Dream Boy en Zanardi) deel uit van het A-kader in het dressuur. Uit het A-kader worden deelnemers gekozen voor bijvoorbeeld de Olympische Spelen.

Thamar Zweistra uit Schore maakt met het paard Hexagon's Double Dutch deel uit van het B-kader dressuur, dat in totaal uit acht combinaties bestaat.

In het A-kader voor dressuurruiters tot 25 jaar is Jeanine Nieuwenhuis uit Serooskerke (W) een van de drie combinaties.

Nina de Haas uit Hengstdijk is met twee paarden (Divine en Cocu) opgenomen in het B-kader Eventing Young Riders.

Heidi te Poele uit Wolphaarstdijk is opgenomen in het B-kader mennen tweespan pony's.

Een kader bestaat altijd uit een A-kader en een B-kader. In het A-kader zitten de sterkste combinaties. In het B-kader de combinaties waarvan wordt verwacht dat ze kunnen doorstromen naar het A-kader. Sporters kunnen zich plaatsen voor een kader door resultaten te halen in observatiewedstrijden.