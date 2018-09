Bende van dertig op het strand van de Brouwersdam om puin te ruimen

Bij de aftrap, zaterdagmiddag, stonden een kleine dertig vrijwilligers klaar om hem bij het eerste stuk op de Brouwersdam te helpen.

De Vries komt uit Scharendijke en ergert zich al lange tijd aan het afval dat hij tegenkomt in de natuur. "In de zomer zie je meer van dit soort opruimacties. Maar als de meeste toeristen weer weg zijn, dan wordt er nauwelijks nog opgeruimd", zegt hij.

De Vries zit zonder werk door de gevolgen van een ongeluk. Het thuiszitten is hij inmiddels beu. Daarom bedacht hij de stichting, om zelf bezig te zijn en tegelijkertijd de stranden en omgeving schoon te houden.

Werken met jongeren met een taakstraf

Vrijwilligers die zaterdagochtend hielpen waren veelal vrienden, familie of dorpsgenoten. Ook de scouting uit Burgh-Haamstede is gekomen met een paar man om te helpen. Want zulke organisaties heeft Erik de Vries aangeschreven. Scouting, scholen, maar bijvoorbeeld ook Bureau Halt. Zijn ambitie is om jongeren met problemen over het strand mee te nemen. "Ik kom uit Rotterdam en heb vroeger ook het nodige meegemaakt. Ik kan er goed mee omgaan en zo doen die kinderen ook nog iets nuttigs met hun taakstraf."

Elk dag wordt een ander stukje strand van Schouwen-Duiveland schoongemaakt (foto: Omroep Zeeland)

Hij gaat voorlopig van maandag tot en met vrijdag lopen over de Schouwse stranden, iedere keer een ander stukje. "Binnenkort komt er een planning op de website, zodat mensen makkelijk kunnen aansluiten." Zo gauw als hij een vaste vrijwilliger heeft, hoopt hij zeven dagen per week aan de slag te zijn. Op de vraag of hij het dan niet erg vindt om geen dagje meer weg te kunnen, antwoordt hij: "Is dit geen dagje weg dan? Heerlijk hier!", lacht De Vries.

Het einde komt nooit in zicht

Als hij alle Schouwse stranden gehad heeft, begint hij gewoon weer opnieuw: "Het houdt nooit op. Het is een druppel op een gloeiende plaat. Maar elk stukje vuil dat je opraapt, komt in ieder geval niet meer in de natuur terecht", glimlacht hij tevreden.