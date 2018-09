Deel dit artikel:











Kerkhove uitgeschakeld op US Open

Lesley Kerkhove heeft met haar Wit-Russsische dubbelpartner Lidziya Marozava de tweede ronde van de US open niet overleefd. De uit Zierikzee afkomstige tennisster verloor met de Wit-Russische in de tweede ronde van de Poolse Magda Linette en Kroatische Ajla Tomljanovic in drie sets. In het dames enkelspel wist Kerkhove zich niet te plaatsen voor het hoofdtoernooi.

Lesley Kerkhove (foto: Omroep Zeeland) Kerkhove en Marazova begonnen goed aan hun partij en wonnen de eerste set met 7-6 na een tiebreak die in 7-5 eindigde. Daarna pakten de Oost-Europese dames het initiatief en trokken de partij naar zich toe met 6-3 en 6-1.

Kerkhove en Marozava bereikten de tweede ronde na een overwinning op het duo Alicja Rosolska en Abigail Spears, met 6-4, 6-4.



Enkelspel

In het toernooi van het dames enkelspel was Kerkhove al eerder uitgeschakeld. De speelster uit Zierikzee strandde in de tweede ronde van het kwalificatietoernooi tegen de Russische Sofya Zhuk.