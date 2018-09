Deel dit artikel:











Auto en motor botsen in Goes

Op de kruising van de Nansenbaan met de Nobelweg in Goes zijn vanmiddag een automobilist en een motorrijder met elkaar in botsing gekomen. Dat gebeurde rond 14.15 uur.

Botsing tussen auto en motor in Goes (foto: HVZeeland) De motorrijder kwam ten val. Ambulancepersoneel heeft de man onderzocht, maar hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De automobiliste kwam met de schrik vrij. Zowel de motor als de auto raakten beschadigd. De motor werd opgehaald door een motorzaak. De automobiliste kon haar weg vervolgen.