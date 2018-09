Met je neus in de modder voor het goede doel

Twee keer zoveel deelnemers

Vanmorgen was het eerst de beurt aan de kinderen voor een of twee rondjes over het terrein bij Fitland en Megga Fit in Goes. Tientallen kinderen deden daar aan mee.

In de middag waren de oudere jeugd en de volwassenen aan de beurt. Er deden ruim vijfhonderd mensen mee, twee keer zoveel als vorig jaar. Zij konden kiezen uit de zeven of elf kilometer.

Kinderen door het water bij de Zeeuwse Obstacle Run (foto: Omroep Zeeland)

Geld inzamelen

De Zeeuwse Obstacle Run wordt georganiseerd door de Stichting Jayden, om geld op te halen voor het onderzoek naar neuroblastoom kinderkanker. De opbrengst van dit jaar is nog niet bekend.

Obstacle Run voor kinderen in Goes