De Meeuwen start districtsbeker met nederlaag

De Meeuwen (foto: Omroep Zeeland)

De Meeuwen kwam al snel op achterstand. Na een kwartier spelen stond Nieuwenhoorn al met 2-0 voor door goals van Brandon Nooitmeer en Melvin Winterberg.

Na een klein half uur spelen zorgde Menno de Nooijer voor de aansluitingstreffer door een voorzet van Delano Langezaal binnen te schieten: 2-1. Vlak voor rust maakte Daniel Dijksman uit een strafschop het derde doelpunt voor Nieuwenhoorn.

Na rust viel Menno de Nooijer uit aan de zijde van De Meeuwen. Na een duel kreeg de aanvaller een knie of voet tegen zijn hoofd. Hij was duizelig en kon niet verder spelen. Trainer Daan Eikenhout kon De Nooijer niet meer vervangen want hij had in de rust al drie keer gewisseld.

Vlak voor tijd bepaalde Jeffrey Burger de eindstand op 4-1.

Scoreverloop

1-0 Nooitmeer (7)

2-0 Winterberg (14)

2-1 De Nooijer (25)

3-1 Dijksman (43/pen)

4-1 Burger (90)

Bijzonderheden

Na rust speelde De Meeuwen in de tweede helft veertig minuten met tien man omdat aanvaller Menno de Nooijer met een hoofdblessure uitviel.

Opstelling De Meeuwen

Kerkhove, Willeboordse, Lorello (Eikenhout/46), Boogaard, Houterman, Melis, Van de Woestijne (Francke/46), Langezaal, Janse, Dek (Luteijn/46), De Nooijer