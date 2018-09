Kloetinge begint seizoen met gelijkspel

Marcel Lourens (foto: Omroep Zeeland)

Kloetinge begon aan de wedstrijd tegen SSV'65 met nieuwkomers Nando Pijnenburg en Guus de Leeuw in de basis. Pijnenburg is overgekomen van GOES, Guus de Leeuw stond vorig seizoen in de spits bij Yerseke. Demi Kole is ook nieuw, maar komt uit de eigen jeugd.

0-0

In de eerste helft gebeurde er weinig noemenswaardigs en beide ploegen gingen dan ook met een 0-0 ruststand aan de thee. SSV'65 kreeg wel enkele kansen maar schoot twee keer op de lat. Na de rust probeerde trainer Marcel Lourens een doelpunt te forceren door Maarten van Vooren in te brengen voor Guus de Leeuw, maar dat leverde niet het gewenste resultaat op voor de eerste klasser. Bij Kloetinge eindigden de bal diverse keren hoog over het doel. Er werd ook in de tweede helft niet gescoord en beide ploegen moeten zich tevreden stellen met een punt.

Opstelling Kloetinge

Pijnenburg, Wuyts, Jaap Esser, De Jonge, Jansen (Koen van den Berge/85), Van den Dries Özcan/80), Van Keulen, Van Tiggele, De Leeuw (Van Vooren/46), Kole, Van der Poel