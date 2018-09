Kevin Spruijt oppermachtig in Wemeldinge

(foto: DDpictures)

Kevin Spruijt was oppermachtig in de 500cc klasse en won beide manches in de Bevelandse plaats. Spruijt bleef Casper Ovaa en Guido Boone, beiden afkomstig uit Oost-Souburg voor.



250cc

De 250cc werd een overwinning voor Mark Boot uit Kamperland. De 125cc klasse werd gewonnen door Daily van de Ketterij uit Vlissingen. Stephanie Stoutjesdijk uit Halsteren was de beste bij de dames.

Klassement

Kevin Spruijt vergroot door de zege in Wemeldinge zijn voorsprong in de tussenstand voor het Open Zeeuws kampioenschap. De laatste twee wedstrijden zijn 8 september in Vlissingen en 15 september is de finalecross in Rilland.